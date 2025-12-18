Răzvan Lucescu și-a ales noul vârf de lance pentru a ataca a doua parte a sezonului în campionatul Greciei. Tehnicianul lui PAOK a vorbit deschis despre iminenta mutare a lui Alexander Jeremejeff, atacantul suedez de 32 de ani, care a fost prezent în tribunele de pe „Toumba” la ultima victorie a echipei, contra celor de la Marko, scor 1-4.



Vârful scandinav și-a reziliat deja contractul cu Panathinaikos, formație la care a evoluat din ianuarie 2023, iar oficializarea trecerii la Salonic este doar o chestiune de ore. Lucescu mizează pe faptul că Jeremejeff cunoaște perfect campionatul elen și nu are nevoie de timp de acomodare, comparându-l cu un alt favorit al tribunelor, Giorgos Giakoumakis.

Lucescu laudă ultima achiziție a lui PAOK



La conferința de presă, antrenorul român a explicat de ce a insistat pentru acest transfer și a ținut să laude mentalitatea nordicului.



„Este un jucător foarte util, care nu are nevoie să se adapteze, un fotbalist subestimat care vine din Grecia. Crea multe probleme adversarilor cât timp a jucat la Panathinaikos. Indiferent dacă joacă un minut sau de la început, luptă pentru echipă și are spiritul de luptător pe care ni-l dorim. Sunt optimist că va oferi aceleași lucruri ca Giakoumakis, despre care unii au fost dezamăgiți la începutul venirii sale, iar acum îl aplaudă”, a spus Răzvan Lucescu la conferința de presă de la finalul meciului cu Marko.



Alexander Jeremejeff este un atacant masiv, de 1,92 metri, care se pliază pe stilul fizic cerut de Lucescu. Suedezul este cotat în prezent la 800.000 de euro, după ce atinsese o cotă maximă de 2,2 milioane de euro în perioada în care evolua sub formă de împrumut la Levadiakos.

