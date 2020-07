Mesaj EMOTIONANT de la Mihai Nesu pentru clubul la care a jucat ultima data! Care a fost reactia oficialilor lui Utrecht

Mihai Nesu nu a uitat clubul la care a evoluat in ultimii ani ai carierei sale fotbalistice.

FC Utrecht a implinit 50 de ani, iar fostul fundas a transmis un mesaj emotionant pentru clubul batav, pentru care a evoluat in perioada 2008-2011.

"Felicitari pentru sarbatorirea a 50 de ani de existenta! Sunt foarte fericit ca am facut parte putin din istoria voastra. Salutari din Romania si sincere felicitari pentru Frans van Seumeren (n.r. patronul lui Utrecht), care a ajutat clubul in momente foarte dificile", a spus Nesu.

De felicitatie van Mihai Neșu aan het adres van @FCUtrecht maakt grote indruk. "Kippenvel" pic.twitter.com/uxhEx87jdq — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 1, 2020

Mesajul i-a emotionat foarte tare pe oficialii olandezi, patronul echipei stapanindu-si cu greu lacrimile. De-a lungul timpului, Utrecht a cucerit un singur titlu si 3 Cupe ale Olandei, cea mai recenta in urma cu 16 ani.

In mai 2011, la un antrenament al lui FC Utrecht, Mihai Nesu a suferit o accidentare oribila, dupa ce un coleg a cazut peste el la un duel aerian si i-a provocat o fractura in zona vertebrelor cervicale. El a ramas paralizat de la gat in jos, dar a dat dovada de o vointa incredibila si de foarte multa putere, fiind un exemplu pentru toti.