Dezastru pentru Ajax Amsterdam! Este pe loc retrogradabil după șapte meciuri în Eredivisie

Cea mai titrată echipă din istoria Olandei este pe penultimul loc după șapte meciuri. Ajax a pierdut și meciul cu Utrecht din deplasare, scor 4-3, și chiar dacă are două meciuri în minus față de majoritatea echipelor din campionat are un parcurs dezastruos.

Ajax a început meciul cum nu se putea mai rău și la Utrecht. Gazdele au deschis scorul în finalul primei reprize, iar în minutul 48 era deja 2-0 pentru fosta echipă a lui Mihai Neșu.

”Lăncierii” au revenit rapid în joc, cu o ”dublă” semnată de puștiul Kristian Hlynsson în minutele 52 și 55, iar în minutul 65 Ajax a preluat conducerea după penalty-ul transformat de Steven Bergwijn.

Utrecht a întors din nou rezultatul pe finalul partidei, cu golurile semnate de Jens Toornstra și Oscar Fraulo, iar meciul s-a încheiat cu o nouă înfrângere a lui Ajax.

???? OFFICIAL: Ajax have failed to win 8 games in a row for the first time in their professional history. ????????

They are second bottom in the league ???? pic.twitter.com/wYMP6I2yUK