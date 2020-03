Arsenal e hotarata si il cedeze pe Aubameyang la vara! Suma COLOSALA pe care Barcelona trebuie s-o plateasca pentru transfer

Barcelona este interesata sa-l achizitioneze pe gabonez.

Se pare ca zvonurile de peste an se confirma, iar Aubameyang va parasi Emirates in vara. Insa nu gratis! "Tunarii" vor in schimbul sau nu mai putin de 55 de milioane de euro, informeaza BBC.

Cei de la Arsenal au incercat in repetate randuri sa-i ofere un nou contract, insa au fost refuzati categoric de atacant. "Catalanii" s-au interesat de serviciile lui inca din iarna, cand au vrut sa aduca un inlocuitor pentru Luis Suarez, dar cele doua parti nu s-au inteles. Barcelona spera sa obtina un pret mai mic.

Aubameyang a ajuns la Arsenal in 2018, de la Dortumnd, contra sumei de 65 de milioane de euro, cel mai scump transfer al londonezilor din istorie. In 74 de meciuri jucate, gabonezul a inscris 49 de goluri.