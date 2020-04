"La Arsenal nu a castigat nimic, e un esec transferul sau!" Aubameyang, sfatuit sa plece de la Arsenal pentru a castiga trofee 

Presedintele din Gabon a vorbit despre Aubameyang si i-a dat sfaturi in legatura cu cariera sa.

Joan Pierre Mounguengui, presedintele Gabonului, a vorbit de Pierre Emerick Aubameyang si a spus ce asteptari are de la cel mai valoros fotbalist din tara africana.

Aubameyang este in al treilea sezon la Arsenal, club cu care nu a reusit sa castige nici un trofeu, in ciuda faptului ca a inscris peste 60 de goluri pentru tunari. Jucatorul ar putea parasi Arsenal in aceaasta vara, lucru care i-ar placea presedintelui din Gabon.

"Nu vreau sa spun ca Arsenal nu este un club ambitios, insa nu are ambitii la fel de mari ca si alte cluburi cand vine vorba de Europa. Daca Pierre ar semna cu un club mai mare, cu siguranta si-ar face loc printre titulari. La nivel individual il consideram cu totii unul dintre cei mai buni din lume, dar sfatul pe care i-l dau este sa continue sa lucreze si sa atraga atentia celor mai mari si mai ambitioase cluburi. Aubameyang este un jucator de talie mondiala, dar pentru el sau pentru orice alt jucator mare din Europa, fotbalul este un sport colectiv. In acest moment este la Arsenal si nu a castigat nimic, asa ca transferul sau este un esec." a declarat Mounguengui pentru ESPN.

Aubameyang a venit la Arsenal de la Borussia Dortmund in schimbul a 63 de milioane de euro, dupa ce a reusit sa impresioneze in Germania devenind golgheterul campionatului. Pentru Dortmund a inscris 141 de goluri in 213 partide si a mai trecut pe la echipe precum AC Milan, Monaco sau Saint Etienne.