Reactia incredibila a lui Aubameyang cand a fost intrebat despre viitorul sau la echipa! Fotbalistul a inceput sa rada! "Sa raman la Arsenal? Sigur, sigur..."

Pierre-Emerick Aubameyang a lasat de inteles ca nu ia in considerare sa ramana la "tunari".

Atacantul lui Arsenal a avut o conversatie live pe Instagram cu Kevin-Prince Boateng. In timpul discutiei, Aubameyang le-a permis fanilor sa ii puna intrebari prin intermediul retelei de socializare.

Vazand numeroasele intrebari legate de viitorul atacantului, Boateng l-a intrebat pe fotbalistul "tunarilor" daca va ramane la Arsenal. Aubameyang a inceput sa rada, spunand doar: "Sigur, sigur...". Ulterior, acesta a amintit ca mai are doar un an de contract cu formatia engleza.

Fotbalistul a reusit 17 goluri in 26 de meciuri in acest sezon de Premier League, fiind de departe cel mai bun marcator al clubului. Insa din cauza ca intelegerea dintre atacant si club expira peste doar un an, Arsenal ar putea fi nevoita sa-l vand in vara pentru a nu-l pierde apoi pe gratis.