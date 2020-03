E considerat "noul Hagi" si a fost chemat la antrenamentul echipei mari! Performanta uluitoare pentru romanul care s-a antrenat alaturi de Arteta si Aubameyang

Performanta remarcabila pentru Catalin Cirjan.

Fotbalistul roman Catalin Cirjan (17 ani) care evolueaza pentru echipa de tineret a celor de la Arsenal, a fost chemat de antrenorul echipei mari, Mikel Arteta pentru a se antrena alaturi de starurile echipei. Cirjan este al doilea jucator roman dupa Vlad Dragomir care ajunge la prima echipa a celor de la Arsenal, iar marti a efectuat primul antrenament alaturi de vedetele echipei mari.

"Promovati-l la prima echipa. Joaca pentru tricoul lui Arsenal. Ma bucur ca avem in academie un fotbalist care seamana cu Hagi. Va fi in prima echipa rapid", au reactionat fanii pe retelele de socializare dupa ce Cirjan a reusit 3 goluri si 3 pase decisive pentru Arsenal U18 in acest sezon.