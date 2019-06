Prima oferta primita de Mircea Rednic dupa demiterea de la Dinamo! Poate merge sa stranga bani pentru a cumpara clubul de la Negoita :)

Neagoe nu pleaca de la Dinamo, asa cum cer fanii. Rednic are oferta din Arabia Saudita, iar cu banii seicilor poate reveni si o poate cumpara pe Dinamo. Ultrasii dinamovisti au lovit din nou la miezul noptii.

De la hotelul lui Negoita, unde au aprins focul, ultrasii dinamovisti au mers tot noaptea acasa la seful Balanescu. Dinamovistii din galerie il cer pe Rednic inapoi. Chiar daca n-a mai fost prezentat, Neagoe ramane antrenor la Dinamo.

"Rednic reprezinta speranta pentru suporterii dinamovisti, dar aceasta speranta trebuie dublata de jocul echipei", spune Bogdan Balanescu, presedintele lui Dinamo.

Fost portar la Rapid si Craiova, Straton a fost transferat de Dinamo. In 2017, cu Contra, Dinamo s-a batut ultima data la titlu.

"Va fi din ce in ce mai greu sa ajungem in grupele unei competitii europene", spune selectionerul Contra.

Prima oferta primita de Rednic dupa demiterea de la Dinamo



Mircea Rednic a fost dat afara de Ionut Negoita de la Dinamo dupa cea mai slaba clasare din istoria "cainilor". Dinamo a terminat pe locul 9, iar patronul a decis sa schimbe antrenorul. Rednic nu ramane pentru mult timp fara echipa. El a primit deja o oferta.



Potrivit surselor www.sport.ro, Mircea Rednic are o oferta din zona Golfului si ar putea merge sa antreneze din nou in desert.



Rednic a mai antrenat in zona araba, la Al Faisaly, in 2018.

De-a lungul carierei, Rednic a mai antrenat in destinatii oarecum exotice. El a trecut pe la Alania Vladikavkaz si Khazar Lankaran.