"Am de ales intre performanta cu 30.000 de suporteri la meci si foarte multi bani!" Sumudica a dezvaluit ce oferte are si ce prefera! "La FCSB nu ma duc niciodata"

Marius Sumudica e liber de contract dupa despartirea de Al Shabab. El ar fi fost dorit de Becali la FCSB, dar spune ca nu va merge niciodata pe banca echipei ros-albastre.

Gigi Becali nu l-a putut convinge pe Sumudica sa accepte sa mearga la FCSB, asa ca se va multumi cu cumnatul acestuia. Patronul formatiei ros-albastre l-a numit pe Bogdan Andone in functia de antrenor principal. Sumudica spune ca numirea lui Bogdan Andone nu are nicio legatura cu el si ca nu a discutat inainte nici cu Becali, nici cu un alt oficial al FCSB-ului.

Marius Sumudica a reiterat faptul ca nu va merge niciodata la FCSB si spune ca in acest moment isi doreste sa antreneze in strainatate. El afirma ca are oferte din Turcia, dar si din Arabia Saudita. Ar prefera Turcia, pentru ca acolo "se poate face performanta".

Sumudica: "Am de ales intre performanta cu 30.000 fani la meci si bani"

"Vecini sunt multi in Pipera, iar Sumudica nu va merge la FCSB, va asigur eu de asta. Eu nu am avut nicio implicare in numirea lui Bogdan Andone, nu m-a sunat nimeni sa ma intrebe.

Cum spunea si Ilie Dumitrescu. Cred ca cei de acolo si-au dat si ei seama ca Bogdan, care lucra acolo, ar aptitudinile necesare.



Inca o data: nu am nicio implicare si nu ma intereseaza. Ii doresc bafta lui Bogdan Andone. Atat! Nu exista varianta ca Sumudica sa mearga la FCSB.

Eu am doua variante in acest moment. Trebuie sa fac alegerea intre performanta, 30.000 de spectatori si un fotbal bun cum e Turcia, si exista si oferte din Arabia Saudita, care sunt superioare din punct de vedere financiar", a spus Marius Sumudica la Digi.