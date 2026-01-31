Chiar dacă au dominnat autoritar prima parte a jocului și au condus cu golul marcat de Danny Armstrong, Dinamo a scăpat printre degete două puncte importante în lupta pentru locurile fruntașe din Superliga României.



Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a intervenit imediat după meci și a spus că șefii clubului lucrează pentru a mai aduce câțiva jucători pe finalul acestei perioade de mercato.



Andrei Nicolescu anunță transferuri la Dinamo



Mai exact, ”roș-albii” caută întăriri în fiecare compartiment. Cel mai probabil, Dinamo va prioritiza transferul unui atacant, având în vedere că Stipe Perica (30 de ani) ar urma să plece de la echipă în această perioadă.



„Și Dinamo a făcut investiții, a plătit pentru Duțu, Mazilu, Nikita, a plătit pentru mulți jucători. Și mai căutăm soluții, dar nu face bine să discutăm asta înainte de a avea niște rezultate.



Dar cu siguranță ne dorim să mai avem ceva noutăți până se închide perioada de transferuri. Căutăm soluții pentru zona defensivă, la mijloc și în zona ofensivă.



Suntem în niște discuții, dar nu am cum să spun absolut nimic, pentru că nu o predictibilitate certă pe tema asta și apoi iar intrăm în polemică, iar se interpretează. Dar căutăm soluții suplimentare față de ce avem”, a spus Nicolescu, la Prima Sport.



Dinamo rămâne pe locul trei



În următoarea etapă, Dinamo va avea parte de un test dificil. Se va deplasa la Constanța pentru duelul cu Farul, în timp ce Petrolul va primi vizita ”vecinei de clasament” Unirea Slobozia.



”Câinii” vor rămâne pe locul trei la finele acestei runde. Au 45 de puncte și sunt la egalitate cu Rapid, care va juca pe teren propriu cu Universitatea Cluj în această etapă.

