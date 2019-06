"M-a sunat patronul si mi-a zis sa merg inapoi la FCSB! M-a bufnit rasul!" Dica a dezvaluit ce discutie a avut cu Becali la telefon inainte sa il refuze

Nicolae Dica a fost prezentat astazi de FC Arges. El a refuzat oferta lui Becali de a se intoarce la FCSB si a preferat sa o ia din nou de jos, de la nivelul Ligii a 2-a.

Nicolae Dica l-a refuzat pe Becali, care i-a propus sa se intoarca la FCSB, si a semnat cu FC Arges. El se va lupta in sezonul viitor cu Rapid, Petrolul, Chiajna si Dunarea Calarasi pentru promovarea in Liga 1. Nicolae Dica spune ca "a ales cu sufletul".

Dica a dezvaluit ce discutie a avut cu Becali

Nicolae Dica a povestit intr-o emisiune TV cum a decurs discutia cu Gigi Becali. Patronul FCSB l-a sunat si i-a spus sa stea pe pozitii, ca este varianta de rezerva in cazul in care Edi Iordanescu refuza ofera. Dica a replicat ca nu este dispus sa stea dupa Edi Iordanescu si ca oricum are un acord cu FC Arges.

"Patronul m-a sunat si mi-a spus. Eu am inceput sa rad. El mi-a spus ca nu glumeste.

I-am spus ca e mai bine sa se orienteze catre Edi (n.r Edi Iordanescu), pentru ca eu am vorbit cu oamenii de la FC Arges. Eu pana luni trebuia sa dau un raspuns la Pitesti. Nu puteam sa astept dupa Edi", a spus Dica.

Dica, 4 transferuri in 2 zile la FC Arges



Nicolae Dica si-a inceput deja treaba la FC Arges si a facut patru transferuri. El i-a luat pe Denis Branzan (22 de ani), Andrei Blejdea (22 de ani) si Robert Danescu (18 ani) de la Pandurii, dar l-a imprumutat si pe Sebastian Iulian Agachi (18 ani) de la Viitorul lui Hagi.