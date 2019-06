Gigi Becali a facut cea mai mare oferta din istoria FCSB pentru a-l lua pe Ianis Hagi! Cati bani i-a promis lui Gica Hagi, daca negocierile cu echipele straine pica

Gigi Becali e dispus sa plateasca cea mai mare suma de transfer din istoria FCSB-ului pentru a-l lua pe Ianis Hagi de la Viitorul.

Gigi Becali i-a pus lui Gica Hagi o oferta record pentru Liga I pe masa, pentru a-l transfera pe Ianis. Patronul FCSB stie ca prioritatea lui Hagi este sa-l vanda pe fiul sau la o echipa din strainatate care sa ii acorde juniorului sansa de a evolua cat mai mult, insa el spera ca negocierile sa nu se concretizeze si el sa-l ia pe Ianis Hagi.

Becali, oferta record pentru Ianis Hagi



Gigi Becali i-a transmis lui Gica Hagi ca e dispus sa plateasca cea mai mare suma de transfer platita pana acum de FCSB pentru a-l lua pe fiul sau!

Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, Gigi Becali a avut o discutie telefonica cu Hagi, care ii este nas, si i-a transmis ca e dispus sa plateasca 3.500.000 euro pentru Ianis. In plus, acesta i-a mai spus lui Hagi ca ii va lasa un procent de 30% dintr-un viitor transfer, precum si ca va pune in contract o clauza prin care Ianis sa fie mereu titular si sa nu fie criticat indiferent de prestatiile sale.

Recordul de transfer de la FCSB este detinut in prezent de Florinel Coman, in schimbul caruia Becali i-a platit lui Hagi peste 2 milioane euro.

Ianis Hagi va pleca dupa EURO U21



Ianis Hagi are sanse foarte mari sa plece de la Viitorul in aceasta vara, lucru recunoscut si de oficialii clubului. Cristian Bivolaru, directorul general al clubului, a afirmat ca de Ianis Hagi se intereseaza cluburi din Anglia, Italia, Spania si Belgia.