BREAKING NEWS | Piturca, gata sa preia CSA Steaua! Si nu ca antrenor! "Ma vad cu ei zilele astea! Putem face una dintre cele mai mari academii din Europa"

Victor Piturca recunoaste ca are programata o intalnire cu generalii de la CSA Steaua.

CSA Steaua a ratat promovarea din liga a 4-a in liga a 3-a pentru al 2-lea an la rand. Formatia ros-albastra a ramas dupa infrangerea din Play Off-ul celui de-al 4-lea esalon, impotriva celor de la Carmen, fara Marius Lacatus. Piturca este cel care ii poate lua locul "Fiarei".

Piturca recunoaste: "Ma vad cu ei zilele astea"



Victor Piturca si-a declarat de mai multa vreme sustinerea pentru proiectul CSA Steaua, el fiind in relatii reci cu Gigi Becali si FCSB. Fostul selectioner este acum aproape de a deveni direct implicat in proiect. El spune ca are programata o intalnire cu sefii CSA.

Piturca ar putea deveni managerul general al CSA Steaua. ProSport scrie ca functia de antrenor ar putea fi preluata de Adrian Neaga.

"Ce cred eu? Cred ca nu s-a facut un proiect, o strategie. Totul a fost din prima. Toata lumea a zis ca "avem suporteri, deci avem echipa". Steaua, daca vrea sa renasca, trebuie sa aiba o academie care sa fie cea mai puternica nu din Romania, ci si printre cele mai bune din Europa! E un avantaj, pentru ca acolo se face si stadion acum.

Am fost contactat, o sa am o intalnire zilele urmatoare. Nu se pune problema sa fiu antrenor. Nu o sa imi permit acum sa antrenez in liga a 4-a sau a 3-a. Sunt destui copii care o pot face. Voi avea o discutie si vom vedea. Stiti ca eu sunt foarte pretentios si trebuie pus totul pe hartie. Trebuie depusa o munca titanica acolo, trebuie infrastructura pentru academie, e vorba despre milioane de euro. Si aici pot fi atrase fonduri. Eu sunt deschis, dar trebuie sa am niste garantii. Nu trebuie sa stam doar in MApN, eu nu vad lucrurile asa. Trebuie un parteneriat!

Steaua este cel mai mare brand. Anii in care a avut acele rezultate vor ramane in istorie. Ganditi-va ca se face acest stadion, acolo se pot face afaceri. Sunt terenuri necultivate pe acolo. Acolo se poate face o academie printre cele mai tari din Europa", a spus Victor Piturca la Telekom.