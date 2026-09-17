Fruntași la noi, codași în Arabia Saudită! Cam așa se poate rezuma situația jucătorilor care au părăsit FCSB, în ultimii ani, pentru a-și câștiga existența în noul El Dorado al fotbalului internațional, în Arabia Saudită.

Ultimul care a lungit această listă e mijlocașul Mihai Lixandru (25 de ani), vândut în vară la Al-Fateh pentru 600,000 de euro. Până să ajungă Lixandru aici, gruparea din Saudi Pro League era una stabilă, de mijlocul clasamentului. Dovadă și pozițiile pe care le-a ocupat în ierarhia primei ligi, în ultimele stagiuni:

*Sezonul trecut: locul 11 din 18

*Sezonul 2024-2025: locul 10 din 18

*Sezonul 2023-2024: locul 7 din 18

Acum însă, după sosirea lui Lixandru în vară, Al-Fateh a devenit ciuca bătăilor în Saudi Pro League. Practic, echipa traversează cel mai slab start de sezon pe care l-a avut în ultimii mulți ani!

Lixandru, pe urmele lui Stanciu, Tătărușanu și Cordea

În acest moment, după primele șapte etape, Al-Fateh are o situație dezolantă: zero victorii, trei remize, patru înfrângeri, golaveraj 4-11. Echipa e pe locul 15 din 18, primul care asigură rămânerea în Saudi Pro League. E clar însă că, la ce rezultate au fost până acum, Al-Fateh va fi o candidată la retrogradare. Mai ales că în spatele ei în clasament sunt două grupări importante, Al-Faisaly și Al-Taawon. Ultima e reprezentanta Arabiei Saudite în acest sezon de Champions League Two, așa că, foarte probabil, nu va rămâne în subsolul clasamentului.

Revenind la Mihai Lixandru, situația în care a ajuns, în Regat, lungește doar o listă nedorită. Concret, pentru al patrulea sezon la rând, cel puțin o echipă la care e legitimat un fotbalist din România ajunge în zona retrogradării în Saudi Pro League! Și, în trei din campaniile anterioare, în această postură nedorită s-au aflat foști fotbaliști ai FCSB-ului. Iată confirmarea:

*Sezonul trecut: Enes Sali (Al-Riyadh) și Marius Șumudică (Al-Okhdood) au fost în subsolul ierarhiei cu echipele lor. Dacă Sali s-a salvat în chiar ultima rundă, în schimb, Șumudică a părăsit Al-Okhdood înainte ca această formație să ia drumul ligii secunde.

*Sezonul 2024-2025: Florin Niță și Nicolae Stanciu (Damac) au „tremurat“ pentru salvarea de la retrogradare. Obiectivul a fost îndeplinit cu mari emoții, echipa terminând pe locul 14 din 18, la doar 2 puncte distanță pe prima poziție care a dus în liga secundă.

*Sezonul 2023-2024: Ciprian Tătărușanu (Abha) și Andrei Cordea (Al-Taee) au fost angrenați în lupta pentru „supraviețuire“ în prima ligă saudită. Din păcate pentru cei doi români, ambele echipe au retrogradat, terminând pe locurile 16, respectiv 17. Pentru Tătărușanu, acest ultim sezon ca jucător activ a fost un coșmar, în condițiile în care a încasat 87 de goluri în cele 34 de etape jucate la Abha!

Lixandru, titular, dar criticat deja

În acest moment, singura consolare a lui Mihai Lixandru, după plecarea de la FCSB, e că a ajuns la un contract mai mare în Arabia Saudită. În rest însă, situația sa fotbalistică e tot mai neplăcută. Chiar dacă a fost folosit în toate partidele disputate Al-Fateh în acest sezon, opt la număr, românul a fost din ce în ce mai criticat, fanii catalogându-l drept un jucător „mediocru“ care n-a adus un plus în ceea ce privește calitatea lotului.