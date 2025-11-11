Decizia a fost luată la doar câteva ore după ce Legia Varșovia a fost eliminată în 16-imile Cupei Poloniei după 1-2 contra lui Pogon Szczecin.

Ce sumă a încasat Edi Iordănescu din partea Legiei Varșovia

Presa din Polonia susține că, deși Edi Iordănescu avea o clauză în oglindă de 400.000 de euro cu clubul din Ekstraklasa, având în vedere că decizia de a părăsi echipa a venit de ambele părți, tehnicianul român s-a mulțumit să încaseze doar 50.000 de euro.

Iordănescu a solicitat această sumă pentru a-i plăti pe cei din staff-ul său, susține publicația PilkaNozna, care îl citează pe jurnalistul Roman Kolton: ”Iordănescu a luat puțini bani, 50.000 de euro. Nu s-a luptat pentru cei 400.000 de euro la care avea dreptul. S-a luptat doar pentru cei din staff-ul lui”.