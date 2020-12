Pirlo nu isi mai doreste niciun fundas la Juventus! Sansa URIASA pentru Radu Dragusin! Ce salariu va avea romanul din 2021

Radu Dragusin a debutat la Juventus intr-un meci din Champions League.

Romanul si-a facut recent debutul si in Serie A, fiind introdus de Andrea Pirlo in finalul partidei dintre Juventus si Genoa, incheiata cu scorul de 3-1.

Potrivit jurnalistilor de la Tuttosport, oficialii 'Batranei Doamne' ii vor prelungi contractul lui Dragusin in ianuarie, actuala intelegere dintre cele doua parti fiind valabila pana la finalul lunii iunie 2021. Iar asta pentru ca Pirlo are incredere in potentialul romanului.

De altfel, presa din Italia noteaza faptul ca Juventus nu intentioneaza sa faca niciun transfer in zona ofensiva in perioada de mercato din aceasta iarna. Mai mult decat atat, sefii campioanei din Serie A au refuzat sa-l transfere pe Antonio Rudiger, propus la Juventus, antrenorul torinezilor declarandu-se multumit de fundasii pe care ii are la dispozitie.

Jurnalistul Luca Cimini a notat faptul ca Pirlo are incredere in jucatorii sai, printre care se numara si romanul in varsta de doar 18 ani. "Andrea Pirlo are incredere in Dragusin, un fundas nascut in 2002, care si-a facut deja debutul la prima echipa, inclusiv in Champions League.

Ideea clubului este sa conteze tot mai mult pe gigantul roman, iar din acest motiv, Juventus nu va face niciun transfer in urmatoarea perioada de mercato in zona de aparare", a scris Cimini.

Dupa prelungirea contractuala din ianuarie 2021, Radu Dragusin, care va fi al cincilea fundas central din lotul lui Juventus, va castiga un salariu de debutant in Serie A, care variaza intre 500.000 si 1 milion de euro pe an.