"Poate fi viitorul lider al nationalei!" Dragusin l-a impresionat pe Mutu, dar si pe Pirlo! Ce i-a spus italianul selectionerului de la tineret

Radu Dragusin (18 ani) a debutat la prima echipa a lui Juventus, in meciul din Champions League cu Dinamo Kiev, castigat de campioana Italiei cu 3-0.

Fundasul central a fost convocat de Adrian Mutu la actiunile nationalei de tineret din luna septembrie, acolo unde a fost integralist in victoria cu Malta U21, 4-1.

Dragusin a impresionat atat la tineret, cat si la echipa U23 a lui Juventus, motiv pentru care Andrea Pirlo l-a chemat la chemat la echipa mare, unde a debutat in meciul din Champions League cu Dinamo Kiev.

Intr-un interviu acordat recent, Mutu a vorbit despre Dragusin si calitatile pe care tanarul jucator le are, dar si despre discutia pe care a avut-o cu Pirlo despre el.

"L-am urmarit la Under 23 la Juventus inceput, intr-un meci cu Real, se vedea ca are ceva. Credeam ca are 21 de ani, nu mi-a venit sa cred cand am auzit ca are 18 ani, statura lui e una impresionanta. Am vorbit si cu Oprescu, la Under 19, sa il iau la mine. Nu a fost vreo problema de a se adapta, e super-profesionist, foarte serios, un baiat care lucreaza, nu se plange.

E la under 21 pe merit, daca nu avea COVID era si la meciul cu Danemarca. Ma bucur, e un lucru mare sa debutezi la 18 ani la Juve.

Am vorbit cu el, i-am spus ca e important, e un vis devenit realitate, am simtit si eu la Arges, Dinamo, Inter, dar i-am spus ca nu inseamna nimic daca nu ai continuitate si nu ramai acolo. I-am zis ca trebuie sa munceasca mult, pretentiile cresc. Fotbalul adevarat pentru el acum incepe.



Mai bine ar fi sa joace titular meci de meci la Juve. Eu am facut pasul de la Inter la Verona, am ales sa joc, e riscant, pentru ca poti sa te pierzi, dar, daca te duci si esti la fel de motivat si ai 30 de meciuri pe an, este extraordinar. Poti sa te intorci anul urmator si sa fii titular la 19 ani la Juventus.



Pirlo are incredere in el ca jucator, il apreciaza. Dragusin nu ar trebui sa se transfere in iarna, ci sa lase sezonul sa se termine. PIrlo poate ii va da sansa sa joace mai mult, il apreciaza. Daca va fi titular la Juve la 19-20 de ani, poate fi viitorul lider al nationalei", a spus Adrian Mutu pentru ProSport.

Meciurile bune l-au adus pe Dragusin in atentia cluburilor importante, printre care si RB Leipzig. Selectionerul nationalei U21 a avut un mesaj pentru fundasul central, dar si pentru parintii acestuia.

"I-am spus de maine sa uite toate comentariile pozitive. Fara sa vrei te fura, incepi sa crezi ca ai realizat ceva cand n-ai realizat nimic. Imi aduc aminte de mama. Tata era cu picioarele pe pamant, mama ma lauda mereu. Sper ca parintii lui sa fie cu picioarele pe pamant. Ei stiu, au fost si ei sportivi si stiu ce inseamna aceste lucruri", a adaugat Mutu.