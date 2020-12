Mister BUM-BUM! Ronaldo, 4 goluri din penalty in 5 zile! Juve a castigat si profita de egalul Milanului: doar 2-2 acasa cu Parma!

Cristiano Ronaldo a reusit o noua dubla de la 11 metri, dupa cea de la Barcelona, de marti, din Champions League.

Cristiano i-a dat doua si Genoai! Juventus s-a impus cu 3-1 in deplasare si a urcat pe 4 in Serie A. Campioana din ultimii 9 ani s-a apropiat la 4 puncte de Milan. Tot fara Zlatan, in continuare indisponibil din cauza unei accidentari, Milan a facut doar 2-2, acasa, cu Parma (Mihaila, si el accidentat, n-a jucat niciun minut). Milan a tremurat rau pentru egal! Theo Hernandez a egalat in primul minut al prelungirilor. Tot el reusise sa marcheze pentru 1-2 in minutul 58.



Toate favoritele s-au impus in partidele de duminica. Inter a deschis ziua cu 3-1 la Cagliari, apoi Atalanta a batut clar Fiorentina, 3-0, in timp ce Napoli s-a impus acasa, cu Sampdoria, 2-1.

Clasamentul din Serie A