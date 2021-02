"Pot exista momente in care se chinuie sa inteleaga!" Man si Mihaila, analizati de antrenorul Parmei! Care ar fi principala problema

Parma urmeaza sa joace cu Udinese pe teren propriu, duminica, de la 13:30!

Echipa lui Roberto D'Aversa nu a mai castigat un meci din luna noiembrie, iar situatia devine din ce in ce mai critica la clubul care are doar 13 puncte in clasament si se afla pe penultimul loc.

Antrenorul Parmei a vorbit la conferinta de presa premergatoare meciului cu Udinese despre noile transferuri, analizandu-i pe Dennis Man si Mihaila, care au fost ceruti titulari de presa din Italia dupa ultimele prestatii.

D'Aversa a dezvaluit ca principala problema a jucatorilor noi de la club este timpul, pe care echipa nu il mai are la dispozitie, astfel incat ei sa se poata adapta.

"Nu am stabilit limita de varsta pentru a prinde echipa. Jucatorii tineri pot intra oricand, daca sunt pregatiti. Trebuie sa impartim situatia in doua intre jucatorii veniti in septembrie si cei care au venit in ianuarie. Cei din urma ar putea avea cateva dificultati. Au nevoie de timp, dar noi nu avem acest timp la dispozitie. Asta nu inseamna ca nu lucram zilnic, tactic si lingvistic.

Mihaila a fost adus in luna septembrie, astfel ca este inaintea celorlalti jucatori, e normal asta. Man a fost transferat intr-o vineri, iar duminica a intrat pe teren. A fost catapultat intr-o realitate complet diferita si pot exista momente in care se chinuie sa inteleaga anumite situatii.

Nu trebuie sa aruncam responsabilitatea pe umerii nimanui, trebuie sa muncim si sa ne indeplinim obiectivul. Intotdeauna aleg jucatorii care imi ofera garantii intr-un anumit moment", a spus D'Aversa la conferinta de presa, citat de ParmaLive.