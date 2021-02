"Pot deveni jucatori importanti in Serie A!" Conditiile ca Man si Mihaila sa se impuna in Italia 

Dennis Man (22 ani) si Valentin Mihaila (21 ani) trec printr-o perioada dificila alaturi de Parma.

Echipa fotbalistilor romani este pe penultimul loc in clasament, cu doar 13 puncte obtinute in douazeci si doua de etape si nu a reusit sa mai castige in campionat din noiembrie 2020.

Mihaila, transferat in toamna de italieni, a fost accidentat pana in luna ianuarie, cand a jucat primul meci, iar partida din Cupa cu Lazio a fost singura in care a fost trimis titular, reusind si sa inscrie.

De cealalta parte, Man, adus in aceasta iarna a jucat doar trei meciuri pentru Parma, insa doar in unul singur a reusit sa prinda o repriza intreaga de joc, fara realizari considerabile.

Hervin Ongenda (25 ani) a jucat in Serie A, la Chievo Verona, insa nu a reusit sa impresioneze si s-a intors la Botosani dupa jumatate de an.

Atacantul a vorbit despre Man si Mihaila si le-a oferit sfaturi prin care pot face performanta in Serie A.

"Man si Mihaila pot deveni jucatori importanti in Serie A, au foarte multa calitate. Stiu ca este dificil sa joci in Italia, au nevoie de putin timp pentru a intelege ritmul echipei, ritmul campionatului. Ulterior vor avea reusite in acest campionat.

Trebuie sa devina mai puternici din punct de vedere fizic pentru a juca acolo, dar si mai disciplinati din punct de vedere tactic. Incet, incet vor deveni mai puternici din punct de vedere fizic si vor intelege cand trebuie sa ia o actiune pe cont propriu, cand nu trebuie sa faca acest lucru. Cred ca aceasta experienta in Italia le va prinde foarte bine", a spus Ongenda pentru Digi Sport.