Presa din Italia cere MINUTE pentru Man si Mihaila! Ce au scris dupa inca o INFRANGERE a Parmei 

Parma a pierdut inca un meci din Serie A si ramane pe penultimul loc in clasament.

Echipa pregatita de Roberto D'Aversa nu mai reuseste sa castige din luna noiembrie, iar situatia de la club devine din ce in ce mai critica odata cu trecerea timpului.

Parma a pierdut in deplasarea cu Verona, 2-1. Jucatorii romani, Valentin Mihaila si Dennis Man au fost lasati din nou pe banca de rezerve si introdusi in a doua parte a meciului. Fostul jucator al Craiovei a intrat pe teren in minutul 69, in timp ce Man a fost trimis in minutul 88 al meciului.

Cei doi jucatori nu au reusit sa inscrie, insa s-au facut remarcati pe teren, iar Man a fost aproape de un assist sclipitor, insa Zirkzee nu a profitat de pasa sa.

Italienii de la Tuttomercatoweb l-au notat pe Mihaila cu 6.5 pentru prestatia din meciul cu Verona, cea mai mare nota de la Parma, in timp ce Man a primit nota 6. Cei doi au fost analizati de jurnalisti, care considera ca ar trebui sa primeasca mai multe minute pe teren.

Antrenorul Parmei, Roberto D'Aversa a fost notat cu cinci si criticat pentru alegerile facute.

"Alegerile pentru primul 11 nu sunt convingatoare. De ce Cornelius din nou? De ce nu incepe cu Mihaila? Parma abordeaza bine jocul, dar asa cum se intampla aproape mereu, dupa golul primit, se instaleaza frica. Acesta echipa nu are suflet si sa vazut acest lucru in a doua repriza", au scris italienii.