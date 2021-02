"In cateva luni vor fi mai buni si mai puternici!" Incurajari pentru Man si Mihaila! Cum ii vor TRANSFORMA italienii pe cei doi romani 

Dennis Man si Valentin Mihaila vor trece printr-o schimbare radicala!

Asta spune Claudiu Niculescu, care este convins ca cei doi romani transferati la Parma vor fi alti fotbalisti, mai buni si mai puternici, in cateva luni.

In Italia, Man si Mihaila o sa doarma in sala de forta, crede antrenorul Concordiei Chiajna, care stie care sunt cerintele italienilor pentru ca a jucat si el un an in Serie A, la Genoa.

"Stiu cum lucreaza italienii si vor pune mult accent, ma refer la cei doi romani, pe forta fizica. Mai trebuie sa puna putina carne pe ei", a declarat Claudiu Niculescu.

Mutu poate sa profite de pe urma schimbarii lui Man si Mihaila, in martie nationala U21 urmand a debuta la turneul final al Europeanului.

In ceea ce il priveste pe Octavian Popescu, acesta poate fi surpriza lui Mutu la Campionatul European de tineret, unii dintre oamenii de fotbal considerandu-l prea tanar pentru nationala lui Radoi, dar potrivit pentru a fi selectionat la echipa U21.