Echipa franceză de fotbal Stade Rennes a acceptat o ofertă de 30 de milioane de euro pentru atacantul său Arnaud Kalimuendo, înaintată de clubul englez Nottingham Forest, informează L'Equipe.

Kalimuendo, în vârstă de 23 de ani, a debutat ca profesionist sub culorile echipei Paris Saint-Germain, iar în cursul carierei sale a mai evoluat la RC Lens, înainte de a fi recrutat de Stade Rennes, în 2022.

Arnaud Kalimuendo, 40 de goluri pentru Rennes în toate competițiile



El a disputat în total 112 meciuri şi a marcat 40 de goluri în cele trei sezoane petrecute la Rennes, de care este legat prin contract până în 2027.

În ultimul sezon, Kalimuendo a înscris 17 goluri în cele 33 de partide din Ligue 1, fiind vicegolgheterul competiției, după Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) și Mason Greenwood (Olympique Marseille), ambii cu câte 21 de reușite.

