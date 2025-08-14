Premier League se vede în direct și în exclusivitate pe VOYO!

Manchester United a încheiat stagiunea 2024/25 a campionatului englez de fotbal pe un rușinos loc cincisprezece, care nu se apropie câtuși de puțin de ștacheta impresionantă setată de Sir Alex Ferguson, în istoria recentă a clubului.

Unul dintre cluburile cu cele mai mari comunități de suporteri în întreaga lume, Manchester United conduce însă detașat la un aspect în Premier League: capacitatea stadionului.

Old Trafford, singurul stadion din Premier League cu o capacitate de peste 70,000 de locuri

„Teatrul viselor” are 74,879 de locuri, fiind unicul stadion din cel mai puternic campionat al lumii care întrece borna de 70,000 de locuri.

Situația este diferită în La Liga, unde trei echipe - Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid - se înscriu în categoria cluburilor care pot beneficia de susținerea a peste șaptezeci de mii de spectatori.