Manchester United rămâne una dintre cele mai iubite echipe din Premier League, deși nu a mai ieșit campioană din 2013.

Manchester United a încheiat stagiunea 2024/25 a campionatului englez de fotbal pe un rușinos loc cincisprezece, care nu se apropie câtuși de puțin de ștacheta impresionantă setată de Sir Alex Ferguson, în istoria recentă a clubului.

Unul dintre cluburile cu cele mai mari comunități de suporteri în întreaga lume, Manchester United conduce însă detașat la un aspect în Premier League: capacitatea stadionului.

Old Trafford, singurul stadion din Premier League cu o capacitate de peste 70,000 de locuri

„Teatrul viselor” are 74,879 de locuri, fiind unicul stadion din cel mai puternic campionat al lumii care întrece borna de 70,000 de locuri.

Situația este diferită în La Liga, unde trei echipe - Barcelona, Real Madrid și Atletico Madrid - se înscriu în categoria cluburilor care pot beneficia de susținerea a peste șaptezeci de mii de spectatori.

Old Trafford

  • Old trafford 2025
West Ham, locul trei în topul echipelor care pot strânge cei mai mulți spectatori la un meci de Premier League

În ordinea numărului de spectatori pe care stadioanele din Premier League îi pot găzdui, pe locul doi vine echipa pentru care evoluează românul Radu Drăgușin, Tottenham Hotspur.

Stadionul care a înlocuit vechiul White Hart Lane are o capacitate de 62,850 de locuri.

Al treilea, ca mărime, îi aparține unui club care, de regulă, nu încheie sezonul în prima jumătate de clasament, West Ham United.

„Ciocănarii” s-au mutat de pe Upton Park pe Stadionul Olimpic, unde au un total de 62,500 de locuri.

Manchester City are abia al șaselea stadion din campionat, ca număr de locuri

Locurile patru și cinci sunt ale ocupantelor primelor două poziții în ediția precedentă de campionat, Liverpool - cu 61,276 de locuri pe Anfield - și Arsenal - cu 60,704 locuri pe Emirates.

În top 10 se mai regăsesc Manchester City - cu 55,097 de locuri pe Etihad, echipele nordului Angliei - Newcastle și Sunderland, cu câte 52,258 de locuri, respectiv 48,707 de locuri, dar și Aston Villa sau Chelsea. Villa Park dispune de 42,918 locuri, iar Stamford Bridge, de 41,631 de locuri.

Stadionul care poate găzdui cei mai puțini suporteri la un meci de Premier League îi aparține lui Bournemouth. Pe Vitality Stadium pot vedea o partidă mai puțin de 13,307 persoane.

