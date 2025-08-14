Patronul campioanei și-a păstrat discursul în ceea ce-l privește pe "centralul" din Carei.



Delegarea lui Istvan Kovacs la derby-ul de duminică, programat la 21:30 pe Arena Națională, vine într-un context extrem de tensionat. Startul de sezon a fost marcat de numeroase scandaluri de arbitraj, iar oficialii ambelor cluburi, Mihai Stoica și Victor Angelescu, au acuzat în termeni duri greșelile care le-au dezavantajat echipele.



Cu toate acestea, Gigi Becali a avut din nou numai cuvinte de laudă pentru Istvan Kovacs. Înaintea unui meci de maximă tensiune, patronul FCSB a ținut să reconfirme public că îl consideră pe „centralul” delegat la derby cel mai bun arbitru din România.

"Pentru mine, Istvan Kovacs este cel mai valoros arbitru la ora asta. Altceva nu mai zic. E cel mai bun", a zis Gigi Becali, potrivit Digisport.



Cel mai bun arbitru pentru cel mai încins derby

Decizia șefului CCA, Kyros Vassaras, de a miza pe Kovacs pentru meciul etapei a șasea vine ca un răspuns la presiunea imensă din SuperLiga. Partida găsește cele două mari rivale în situații complet diferite în clasament. Rapid se află pe podium, cu 11 puncte și fără înfrângere, în timp ce campioana FCSB traversează o perioadă neagră, având doar 4 puncte și ocupând un surprinzător loc 12.



Pentru Istvan Kovacs va fi al patrulea derby Rapid - FCSB din carieră. Bilanțul de până acum este perfect echilibrat: o victorie pentru giuleșteni, un succes pentru roș-albaștri și un rezultat de egalitate, semn că arbitrul a gestionat imparțial confruntările anterioare.

