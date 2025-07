Olimpiu Moruțan abia a ajuns la Salonic, dar e deja "zeu" în Grecia: "E excepțional, se remarca!"

Younes Hamza: "Aris ia un jucător de calitate"



Fostul vârf, care a evoluat pentru Aris în sezonul 2018-2019, a garantat pentru calitățile noului transfer al "galbenilor".



"Îl cunosc. Când eram la ultima mea echipă, am jucat ca adversar împotriva lui. Atunci era la Steaua (n.r. - FCSB). Este excepțional, ieșea în evidență. Nu este prea înalt, dar este foarte rapid și se poate mișca atât în afara, cât și în interiorul careului. Aris ia un jucător cu calitate, care este un bun tehnician", a punctat Younes, potrivit sportdog.gr.



O temă importantă în rândul fanilor este modul în care Moruțan va putea coabita în primul "11" cu golgheterul spaniol Loren Moron. Tunisianul a oferit și aici un răspuns clar: "Dacă vă uitați la stilul lui Moruțan, a jucat în dreapta atacului, ca atacant și ca mijlocaș central ofensiv. Un antrenor bun trebuie să aibă capacitatea să le facă loc tuturor fotbaliștilor buni. Poate juca în aceeași echipă cu Moron".



Younes a vorbit și despre strategia clubului, cunoscut pentru numeroasele transferuri din fiecare vară. "Nu e o noutate că Aris face multe transferuri, o face an de an. E greu să creezi o echipă și o atmosferă în vestiar când schimbi constant. Dar, pentru că a adus fotbaliști de calitate și cu experiență, nu cred că va fi o problemă. Iar Moruțan este un astfel de jucător, deși are doar 26 de ani", a încheiat acesta.



În străinătate, Moruțan a mai evoluat în Turcia (Galatasaray, Ankaragucu) și Italia (Pisa). Fostul mijlocaș de la FC Botoșani și FCSB va avea inclusiv ocazia de a evolua în cupele europene.



Aris Salonic este calificată în turul doi preliminar din Conference League, unde va înfrunta formația Araz, din Azerbaidjan, pe 24 și 31 iulie.