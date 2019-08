Ce revenire! Younes Hamza se intoarce sa dea goluri in Romania: "Am auzit ca e dispus la negocieri si isi doreste sa vina"

Hamza Younes (33 de ani) se poate intoarce la echipa in tricoul careia a cunoscut cele mai bune momente ale sale ca fotbalist.

Younes Hamza, atacant tunisian in varsta de 33 de ani, se poate intoarce in Romania. Petrolul, formatie al carui tricou l-a mai imbracat, il vrea. La randul sau, africanul e dornic de o revenire pe Ilie Oana!

Hamza e chemat la Ploiesti pentru a contribui la promovarea echipei in Liga 1, iar Flavius Stoican recunoaste: "E un jucator care a reusit lucruri frumoase aici si il vrem".

Flavius Stoican: "Hamza ne intereseaza! Am auzit ca si el e dispus la negocieri"

Younes Hamza este sub contract cu Aris Salonic, din Grecia.

"Suntem in continuare deschisi sa analizam fiecare jucator care ne este propus. Suntem atenti, pentru ca nu vreau sa avem doar cantitate. Am o echipa care formeaza intr-adevar un grup. Am incredere in toti jucatorii. Este o rotatie, fiecaruia o sa-i vina randul. De aceea, un program aglomerat nu este o problema pentru mine.

Suntem in cautari. Concret, n e-am uitat catre Hamza Younes, a facut performanta aici. Este un jucator care a reusit lucruri frumoase. Este sub contract cu Aris Salonic si am auzit ca ar fi dispus la negocieri. Ar dori sa vina acasa. Dar sa vedem din punct de vedere financiar, pentru ca el castiga foarte mult acolo", a spus Stoican.

Hamza a jucat la Petrolul intre 2012 si 2014, bifand 3 sezoane. El a marcat 37 de goluri in 64 de meciuri. Ulterior, el a mai trecut pe la Botev Plovdiv, Ludogorets, Tractor Sazi, Xanthi, Erzurumspor, Al Ahli Qatar si Aris Salonic.