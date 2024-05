Răzvan Lucescu a devenit campion cu PAOK, însă are o mare nemulțumire după 'finala' cu Aris: "E o mizerie ce a făcut"

Meciul cu marea rivală din oraș a fost unul extrem de tensionat iar momentele controversate nu au lipsit.

PAOK a încheiat meciul cu Aris, scor 2-1, cu un om mai puțin pe teren, iar la o zi după meci Răzvan Lucescu l-a atacat dur pe arbitrul partidei, acuzându-l că l-a eliminat pe nedrept ep Michailidis (min. 78).

"Nici eu nu pot spune că am mai văzut așa ceva, e o diferență între titluri. Greutatea, dificultatea, dar sunt nopți întregi de nesomn. A fost un infern pentru mine. Am crezut că putem lua titlul după victoria cu AEK, gândurile nu mi-au dat pace. Mi s-a părut că am niște lanțuri în suflet sau în minte, e foarte complicat să spun ce m-a emoționat, dar când au dat gol, tot spuneam că nu se termină aici, mai dăm un gol și vom lua titlul.

Răzvan Lucescu, atac dur la adresa arbitrajului

E o mizerie ce a făcut arbitrul ieri, să scoată un jucător cu două galbene care nu sunt, unul în secunda 30, unul în minutul 74, a creat o stare de incertidudine, 11 contra 10, ei jucau și pentru AEK. Eu tot spuneam că vom câștiga titlul.

Am câștigat cu suferință mare. Nu știu dacă împotriva tuturor. E un moment foarte frumos să discutăm despre asta. S-a terminat meciul, am simțit o imensă descătușare. În vestiar a fost o nebunie, fericire, am început să dansăm. M-am gândit imediat la ceea ce se va întâmpla în oraș, știam că vom merge să primim titlul pe stadionul nostru. Fanii ăștia trăiesc doar pentru echipă, e nebunie, lumea e amărâtă, dar prin fotbal supraviețuiesc", a spus Răzvan Lucescu, potrivit Fanatik.

Răzvan Lucescu a cucerit al doilea titlu pe banca lui PAOK, după cel din 2019. Antrenorul român a mai câștigat cu echipa din Grecia și două Cupe (2018, 2019), terminând de două ori pe locul secund (2018, 2022) și disputând alte două finale de cupă (2022, 2023).