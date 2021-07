Oficialii Slaviei s-au decis in cazul lui Stanciu! Anuntul facut de antrenorul cehilor despre plecarea mijlocasului roman 

Slavia Praga a jucat primul amical al verii, impotriva lui Piast Gliwice, 1-1.

Nicolae Stanciu, unul dintre cei mai buni jucatori ai Slaviei in ultimele doua sezoane, a fost titular in primul amical al verii si a inscris singurul gol al gruparii din Cehia, cu o executie superba, din afara careului.

In ciuda faptului ca au tot aparut zvonuri legate de o posibila plecare a sa de la Slavia, iar cotidianul turc Fanatik sustine ca mijlocasul roman le-a transmis sefilor clubului ca isi doreste sa plece la Galatasaray, se pare ca oficialii au alte planuri. Desi s-a scris ca turcii au acceptat toate conditiile Slaviei, inclusiv suma de 6.5 milioane de euro ceruta pentru el, sursa citata informeaza ca cehii nu vor sa renunte la roman si i-ar fi propus si prelungirea.

Dupa amicalul de vineri, antrenorul Slaviei, Jindrich Trpisovsky, a fost intrebat despre sansele ca Stanciu sa plece de la Praga, iar tehnicianul a raspuns transant.

"Plecarea lui Stanciu este in totalitate iesita din discutie pentru noi, mai ales in acest moment. In plus, suma oferita nu corespunde cu importanta pe care o are jucatorul pentru noi. Este unul dintre cei mai buni fotbalisti din campionat", a spus antrenorul conform iSport.