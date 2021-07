Liverpool ofera o suma colosala pentru Tielemans! Klopp il vrea neaparat pe fostul coleg al lui Stanciu si Chipciu de la Anderlecht

Mijlocasul central al lui Leicester este principala tinta a managerului german, pentru perioada de mercato din aceasta vara.

Internationalul belgian Yuri Tielemans (24 ani) este de acord cu un transfer la Liverpool, iar Leicester cere in schimbul sau 75 milioane de euro, suma pe care Jurgen Klopp ar fi de acord sa o plateasca. Managerul german l-a identificat pe mijlocasul central belgian ca inlocuitorul perfect pentru Georginio Wijnaldum, care a plecat la PSG, in aceasta vara.

Pe acest post, Klopp ii mai poate folosi pe Jordan Henderson si Fabinho, accidentati perioade lungi de timp in ultimul sezon, pe Thiago Alcantara, care nu s-a adaptat inca la jocul din Premier League, dar si pe Naby Keita, Curtis Jones si Alex Oxlade-Chamberlain.

Daca nu reuseste transferul lui Tielemans, pe lista "Cormoranilor" se mai gasesc Renato Sanches (Lille), Saul Niguez (Atletico Madrid), Florian Neuhaus (Borussia Monchengladbach) si Yves Bissouma (Brighton).

In acest sezon, Tielemans a jucat 51 de meciuri, a marcat 9 goluri si a dat 8 pase decisive pentru Leicester, care a terminat pe locul al cincilea in Premier League, ratand la un singur punct prezenta in editia viitoare a Champions League, dupa ce a pierdut cu Tottenham, in ultima etapa a Premier League.

De asemenea, "Vulpile" au ajuns pana in turul al treilea al Cupei Ligii si pana in "16"-mile de finala ale Europa League, dar au castigat prima Cupa a Angliei din istoria sa, dupa ce Tielemans a marcat singurul gol al finalei cu Chelsea. Yuri a fost cumparat, in iulie 2019, pentru 37.5 milioane de euro, de la AS Monaco.