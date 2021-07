Nicolae Stanciu este mai aproape ca oricand de plecarea de la Slavia! Ce le-a transmis sefilor de la clubul din Praga

Nicolae Stanciu s-ar putea desparti de Slavia Praga in aceasta vara.

Mijlocasul roman este dorit insistent de Galatasaray, in Turcia. Acestia i-au facut deja o oferta. De asemenea, pe numele lui Stanciu, Slavia a primit o oferta din partea unui club din Golf. Conform isport.cz, Galatasaray ofera 6 milioane de euro in schimbul lui Stanciu, in timp ce oferta primita din Golf este mai mare.

Stanciu a mai evoluat in golf, la Al Ahli, echipa de la care a ajuns la Slavia in urma cu doi ani. Slavia l-a adus in 2019 pentru patru milioane de euro, si a adunat 20 de goluri si 20 de pase de gol in 85 de meciuri.

Slavia cere 7.5 milioane de euro in schimbul lui Stanciu, insa fotbalistul roman isi doreste sa plece la Galatasaray, si chiar le-a transmis un mesaj celor de la clubul sau: "Lasati-ma sa plec!". De altfel, zvonurile spun ca Stanciu si echipa lui Fatih Terim s-au inteles deja in privinta salariului.

"Fanii lui Galatasaray trebuie sa fie linistiti, nu exista motive de ingrijorare. Unele transferuri se parafeaza mai tarziu, asa se intampla de obicei. Aratati-mi un sezon cand am facut transferuri rapid, ca eu nu-mi aduc aminte", a declarat Fatih Terim, atunci cand a fost intrebat despre mutarile din aceasta vara.