Super gol inscris de Stanciu in primul amical al Slaviei! L-a invins pe portar cu o executie din afara careului

Slavia Praga a jucat un meci amical cu Piast, 1-1.

Slavia a incheiat cu o remiza primul amical al verii, meciul cu Piast, echipa din prima liga a Poloniei. Scorul a fost deschis de cehi, prin Nicolae Stanciu, in minutul 48, dupa ce mijlocasul a reusit sa marcheze cu o executie superba, din afara careului. Stanciu a fost schimbat imediat dupa ce a inscris.

Cu toate astea, Slavia nu a reusit sa mentina avantajul, iar Sokolowski a egalat in minutul 67, stabilind si scorul final.

Mijlocasul roman a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai Slaviei in sezonul trecut, insa cotidianul turc Fanatik informeaza ca acesta isi doreste o noua provocare si vrea sa mearga la Galatasaray, care a oferit 6.5 milioane in schimbul sau. In acest moment, discutiile sunt blocate, dupa ce cehii s-au razgandit, insa Stanciu insista ca mutarea sa se faca.

Sursa video: YouTube tvslavia