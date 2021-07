Galatasaray vrea sa ii aduca lui Stanciu un superstar in echipa! Turcii negociaza transferul unui jucator de la PSG 

Galatasaray este hotarata sa se intareasca in aceasta vara.

Nicolae Stanciu este principala tinta a lui Galatasaray. Turcii au nevoie de un mijlocas ofensiv, dupa ce Younes Belhanda a plecat de la echipa in luna martie a acestui an.

Conducatorii clubului se grabesc sa il achizitioneze pe roman pentru ca pe 21 iulie joaca primul meci din turul 2 din Champions League, cu PSV Eindhoven, iar Fatith Terim spera ca macar in retur sa se bazeze pe Stanciu. Pe langa jucatorul Slaviei Praga, Galatasaray a pus ochii si pe Layvin Kurzawa, potrivit canal-supporters.com. PSG nu se mai bazeaza pe el, prima optiune in flancul stang fiind Bernat, iar parizienii doresc sa obtina o suma de bani in schimbul sau.

Conform aceleiasi surse, Galatasaray vrea sa il imprunute pe Kurzawa un an, cu optiune de transfer pentru sezonul viitor. Daca cele doua parti vor ajunge la o intelegere, Stanciu va juca in aceeasi echipa cu un fotbalist care a castigat 4 titluri in Franta.

Ajuns la 28 de ani, cota fundasului stanga este de 12 milioane de euro, potrivit transfermarkt. In sezonul recent incheiat, Kurzawa a prins doar 26 de meciuri pentru PSG, in care a reusit sa marcheze un gol si sa ofere doua pase decisive.