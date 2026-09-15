VIDEO Doi dinamoviști, decisivi la Campionatul European! ”Un nou meci de senzație”

Doi dinamoviști, decisivi la Campionatul European! ”Un nou meci de senzație” Volei
SPORT.RO
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Joonas Jokela și Niko Suikhonen de la Dinamo, lideri cu naționala Finlandei în Grupa C de la EURO.

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România s-a calificat în optimile Campionatului European de volei masculin cu un singur jucător al campioanei Dinamo în lot - liberoul Sergio Diaconescu.

Alți doi jucători ai lui Dinamo strălucesc însă la EURO în naționala Finlandei.

Finlanda - Serbia 3-0

”Un nou meci de senzație făcut de dinamoviștii din echipa Finlandei la Campionatul European🏐

Cu Joonas Jokela în mare formă, având un procentaj de 71% în atac, Finlanda s-a impus cu 3-0 în fața naționalei Serbiei, echipa clasată în top 10 la nivel mondial.

Joonas Jokela a fost cel mai bun marcator de pe teren cu 19 puncte realizate, iar Niko Suikhonen (5 puncte) a fost decisiv în setul trei în care formația Serbiei era în avantaj, impulsionata de pe margine de antrenorul Giani Crețu, fost jucător dinamovist.

În prezent, Finlanda deține locul 1 în grupa C, având trei victorii în trei meciuri”, a punctat pagina oficială CS Dinamo Volei.

Joonas Jokela și Niko Suikhonen au ajuns în vară la Dinamo: ”Sunt încântat de transferul la Dinamo, un club care are în palmares trei trofee CEV Champions League”

Joonas Jokela, 27 de ani, 2,02 m, opus, câștigător și MVP al Golden League 2025, participant la ultimul turneu final al CEV Champions League, a venit la Dinamo de la campioana Turciei, Ziraat Ankara, pe care echipa din Ștefan cel Mare o va întâlni în acest sezon în grupele Ligii Campionilor.

“Sunt încântat de transferul la Dinamo, un club care are în palmares trei trofee CEV Champions League și Cupa CEV. Abia aștept să-i cunosc sau să-i revăd pe toți. Am auzit despre fani că sunt deosebiți. Sunt nerăbdător să începem, să luptăm și să ne bucurăm împreună”, a declarat Jokela.

Niko Suihkonen, 27 de ani, 1,92 m, extremă, și el component de bază al naționalei Finlandei, cu care a participat la Campionatul Mondial de anul trecut, este dublu campion național al Finlandei și câștigător al Supercupei Franței cu fosta campioană a Franței, Tours Volley-Ball – echipa de la care a venit la Dinamo și alături de care a participat la ultima ediție a grupelor Ligii Campionilor.

”Sunt fericit că voi juca sezonul viitor la un club mare ca Dinamo. Abia aștept confruntările din Europa și cele din campionatul României. Sunt încântat și că voi evolua alături de bunul meu coleg din naționala Finlandei, Joonas Jokela. Le doresc fanilor lui Dinamo o vară frumoasă alături de familiile lor. Abia aștept să începem, să-i cunosc și să ne bucurăm împreună!”, a spus și nouă extremă a campionilor României.

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