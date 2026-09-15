Printre ei s-a aflat și Tibor Selymes. Fostul fundaș stânga a jucat la Dinamo între 1990 și 1993, perioadă în care a strâns 83 de meciuri și șase goluri în Divizia A. De la Dinamo a făcut pasul spre fotbalul din străinătate și, în același timp, spre echipa națională. A debutat pentru România în 1992 și a ajuns ulterior la trei turnee finale: Mondialul din 1994, EURO 1996 și Mondialul din 1998.

Într-un interviu amplu acordat jurnalistului Sport.ro Ionuț Stoica, Selymes a rememorat atmosfera din vestiarul lui Dinamo și derby-urile cu Steaua.

„Cum erau derby-urile cu Steaua?”, a fost întrebarea adresată de Sport.ro.

„Wow. Fiecare jucător aștepta meciul cu Steaua. Am jucat și pe 23 August, erau undeva la 60-70 de mii de spectatori. Era un lucru excepțional. Frumos. Chiar simțeai că ești fotbalist”, a povestit Selymes pentru Sport.ro.