Printre ei s-a aflat și Tibor Selymes. Fostul fundaș stânga a jucat la Dinamo între 1990 și 1993, perioadă în care a strâns 83 de meciuri și șase goluri în Divizia A. De la Dinamo a făcut pasul spre fotbalul din străinătate și, în același timp, spre echipa națională. A debutat pentru România în 1992 și a ajuns ulterior la trei turnee finale: Mondialul din 1994, EURO 1996 și Mondialul din 1998.
Într-un interviu amplu acordat jurnalistului Sport.ro Ionuț Stoica, Selymes a rememorat atmosfera din vestiarul lui Dinamo și derby-urile cu Steaua.
„Cum erau derby-urile cu Steaua?”, a fost întrebarea adresată de Sport.ro.
„Wow. Fiecare jucător aștepta meciul cu Steaua. Am jucat și pe 23 August, erau undeva la 60-70 de mii de spectatori. Era un lucru excepțional. Frumos. Chiar simțeai că ești fotbalist”, a povestit Selymes pentru Sport.ro.
„În tot campionatul simțeam că putem să batem pe oricine”
Fostul internațional își amintește și de forța echipei care a dominat campionatul în 1991/92. Dinamo avea în lot jucători precum Sulejman Demollari, Gabor Gerstenmajer, Dorinel Munteanu, Iulian Mihăescu, Marius Cheregi și Tibor Selymes.
„Am avut o echipă foarte bună, o echipă muncitoare, o echipă valoroasă. Am avut foarte mulți jucători care au jucat și la echipa națională. Chiar am fost o echipă care știa ce vrea. La fiecare meci noi simțeam că nu putem să pierdem. În tot campionatul simțeam că putem să batem pe oricine”, a spus Selymes.
„Eram foarte bine pregătiți fizic, mental și toți ne-am dorit să luăm campionatul, fiindcă era important să facem pasul spre străinătate, spre echipe mai bune. Și asta s-a și întâmplat”, a completat fostul fundaș.
Selymes a plecat de la Dinamo în 1993 și a ajuns la Cercle Brugge. Ulterior a jucat pentru Anderlecht și Standard Liege, iar în cariera sa a mai evoluat în Ungaria și Cipru. Pentru România a strâns 46 de selecții.