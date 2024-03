Se răzgândește Xavi dacă Barcelona câștigă Champions League? Antrenorul a dat un răspuns clar

Catalanii au preluat rapid conducerea prin Fermin Lopez, care a reușit să înscrie din assist-ul lui Raphinha. Același Raphinha a lovit bara două minute mai târziu și a contribuit decisiv la golul marcat de Joao Cancelo.

Amir Rrahmani a redus din diferență în minutul 30, dar Napoli nu a reușit să întoarcă soarta partidei. Scorul final a fost stabilit de Robert Lewandowski, în minutul 83, după o fază superbă creată de elevii lui Xavi.

După meci, antrenorul celor de la Barcelona a fost întrebat dacă-și va schimba decizia de a pleca de la club în vară în cazul în care gruparea blaugrana va câștiga UEFA Champions League. Chiar și așa, răspunsul a fost unul cât se poate de clar pentru fostul mare mijlocaș al catalanilor.

„Dacă o să continuați să mă întrebați dacă rămân în cazul în care vom câștiga Champions League... nu, nu o să fac asta. Viitorul meu nu se va schimba, răspunsul meu nu se va schimba.

Voi pleca la finalul sezonului. O să mă bucur de Champions League și în sezonul viitor, da, dar ca un fan”, a spus Xavi, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???????? Xavi: “You keep on asking me if I will stay if we win the Champions League… no, I will not”.

“My future will not change. My response will not change”.

“I will leave at the end of the season”.

“I will enjoy Champions League next season yes, but as a fan”. pic.twitter.com/P8LntRSZNd