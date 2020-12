Cine este omul care l-a convins pe Zlatan sa ramana in continuare la AC Milan: "I-am spus ca nu mai stau, ca e suficient!"

Zlatan Ibrahomivic este accidentat, dar continua sa ramana la 39 de ani cel mai bun marcator din campionatul italian.

Suedezul a revenit la Milano in aceasta iarna, dupa experienta in MLS. In cea de-a doua parte a campionatului, Zlatan a jucat 20 meciuri, a marcat 11 goluri si a oferit 5 pase decisive. Totusi, situatia putea arata altfel in actualul sezon.

Zlatan era decis sa plece in vara si i-ar fi spus acest lucru si antrenorului Stefano Pioli. Managerul lui AC Milan nu a acceptat acest lucru si a insitat ca Ibra sa ramana pentru inca un sezon. Rezultatul s-a vazut, iar Ibrahomovic este cu AC Milan in fruntea clasamentului din Italia.

"Dupa primele sase luni la Milan, Pioli m-a intrebat ce vreau sa fac. I-am spus ca nu mai raman, ca e suficient, ajunge, sacrificiul pe care il faceam era prea mare. M-am gandit si la familie, care e in Suedia. Am zis ca sase luni a fost ok, dar inca un an sau sase luni, nu.

Ziua urmatoare, Pioli m-a sunat si mi-a spus: 'Cred ca te-am lasat sa ma refuzi prea usor. Trebuie sa ramai. Daca nu ramai aici, totul se va schimba'. Nu am ramas datorita contractului, la varsta mea nici nu mai conteaza. Conteaza valorile si respectul.

Nu am vrut sa am niciun regret, asa ca l-am sunat pe Mino Raiola (n.r - agentul sau) si i-am zis sa rezolve tot. Sunt gata sa ma opresc? Nu, pentru ca ma simt prea bine", a povestit Ibrahimovic pentru Sky.

In acest sezon, Ibrahimovic a marcat 11 goluri in 10 meciuri.