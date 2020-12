Un fost international roman a dezvaluit cum se comporta Zlatan Ibrahimovic pe teren: "Te injura, te scuipa, te tachineaza continuu!"

Dorin Goian a dezvaluit partile mai putin placute a lui Zlatan Ibrahimovic pe teren.

Cei doi fotbalisti au fost adversari in Serie A, pe vrema cand Goian evolua pentru Palermo, iar suedezul la AC Milan.

Fostul jucator de la FCSB a vorbit despre adversarii pe care nu a a putut sa ii uite niciodata si i-a dat exemplu pe Zlatan si pe Van Persie.

"Pff, multi m-au facut sa iau „garsoniera" in ziar. Stiti ca in ziar, la note se primeau stelute, iar cand erai slab aveai patratica. Iar noi ii spuneam garsoniera. Vezi ca-ai luat garsoniera". Ibrahimovic, de exemplu, te injura, te scuipa, te tachineaza continuu. Van Persie in minutul 80 facea tripla demarcare. Mi-a facut vreo doua d-astea in decurs de un minut, mai aveam putin si-i faceam semn lui nea Piti sa ma schimbe", a declarat Dorin Goian pentru Gazeta.

Ajuns la varsta de 39 de ani, Zlatan este in continuare unul dintre cei mai buni marcatori din Europa. Suedezul este lider in clasamentul celor mai buni marcatori din campionatul italian cu 10 reusite.