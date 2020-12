'Mos' Zlatan a facut retrospectiva anului! "Am doi copii in Suedia, dar aici am 25!" Dezvaluiri de ULTIM moment! Ce a spus despre prelungirea contractului

Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) este golgeterul lui Milan cu 10 goluri marcate in sase meciuri.

Anul 2020 s-a incheiat in cel mai bun mod posibil pentru AC Milan. Datorita golului lui Theo Hernandez in ultimele minute ale partidei cu Lazio, gruparea de pe San Siro a devenit lider in Italia. Din 22 noiembrie, Milan a trebuit sa joace fara cel mai important jucator al echipei, Zlatan Ibrahimovic.

Veteranul de 39 de ani se va reintoarce in ianuarie, timp in care isi va trata accidentarea. In septembrie a fost infectat cu COVID, iar ziaristii italieni i-au luat un interviu pentru a vorbi despre acea perioada grea.

"La inceput am fost calm, am fost intrigat ca sa vad cum este sa ai COVID. A lovit o lume intreaga, a fost o tragedie, iar acum s-a intamplat sa am si eu. Am asteptat acasa sa vad ce se intampla. Dureri de cap, nu foarte puternice, un lucru dificil. Aproape mi-am pierdut gustul pentru un moment.

Sa stai degeaba e teribil. La un moment dat vorbeam acasa si dadeam nume peretilor. Devenise ceva mental. Te uiti la tine si ti le imaginezi pe toate", a dezvaluit Zlatan pentru Corriere della Sera.

Contractul lui Ibrahimovic expira in vara lui 2021, dar suedezul nu se grabeste sa ia o decizie. Zlatan a vorbit despre planurile de viitor si cat de importanta este familia pentru el.

"O gramada de oameni vorbesc despre viitorul meu. Am anuntat ca voi continua atata vreme cat inca o sa mai fac ceea ce reusesc in acest moment. Ma simt bine la Milan, toate merg bine. Nu imi voi decide singur viitorul, familia mea este mai importanta decat orice.

Le simt foarte mult lipsa, dar Pioli mi-a spus: 'Ai doi copii in Suedia, dar aici in Milan, ai alti 25 care au nevoie de tine!'."