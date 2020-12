VIDEO | Zlatan e o FORTA a naturii! Cum se pregateste starul lui AC Milan pentru a cuceri titlul in Serie A. E de NEOPRIT chiar si pe zapada

Zlatan Ibrahimovic a inscris 10 goluri in acest sezon in tricoul lui AC Milan.

Fotbalistul in varsta de 39 de ani pare a fi de neoprit. In aceasta toamna a fost infectat cu noul coronavirus, dar a revenit parca si mai puternic.

Acum suedezul este accidentat, insa munceste intens pentru a se reface si a reveni pe teren. In aceasta dupa-amiaza, Zlatan a postat un video pe retelele de socializare, demonstrand ca nici macar vremea rece si ninsoarea nu il pot opri din a-si duce misiunea la bun sfarsit.

In imaginile publicate pe contul sau de Facebook, Ibrahimovic apare alergand prin zapada, in timp ce ninge ca in povesti. El este imbracat intr-un tricou si o pereche de pantaloni scurti, notand in descrierea clipului mesajul: "Try to stop me" ("Incearca sa ma opresti").

AC Milan este pe locul 1 in clasamentul din Serie A. Fara Zlatan Ibrahimovic, in aceasta seara, milanezii vor juca pe terenul Sampdoriei, de la ora 21:45.