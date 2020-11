Revine Zlatan la nationala? Ce au discutat selectionerul Suediei si starul de 39 de ani! "Ne-am pus de acord!"

Zlatan este in acest moment accidentat si a lipsit la partida de joi contra lui Lille, incheiata cu scorul de 1-1. Potrivit celor de la SportMediaset, suedezul este in perioada de recuperare, iar acesta ar putea reveni pe gazon chiar impotriva Parmei lui Mihaila, pe data de 13 decembrie.

"Mi-e dor de echipa nationala, nu este un secret. Vreau sa fiu pe Friends Arena, vreau sa fie "Zidul Galben" sau cum se mai numeste el acum. Imi este foarte dor, eu inca nu mi-am incheiat cariera. Accidentarea mea nu e serioasa, voi sta o saptamana sau doua pe bara", a declarat Zlatan pentru Aftonbladet.

Zlatan ar putea sa evolueze la turneul final de anul urmator. Ultimul Euro la care suedezul a participat a fost cel din 2016, din Franta.

"Cand a vorbit despre posibilitatea unei reveniri, am considerat normal sa ne intalnim si sa discutam. Intalnirea a fost buna, ne-am pus de acord sa continuam sa dialogam", a declarat Janne Andersson pentru site-ul Federatiei Suedeze.

In urma cu cateva zile, Zlatan a fost numit cel mai bun fotbalist suedez al anului, distinctie pe care a primit-o de nu mai putin de 12 ori.

