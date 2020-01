"Nu exista salariu in Romania!" Cum l-a convins Marius Sumudica pe Maxim sa semneze cu Gaziantep: "Eu voi face asta, indiferent de ce se intampla!"

Alexandru Maxim este noul jucator al echipei antrenata de Marius Sumudica, Gaziantep.

Marius Sumudica l-a convins pe Alexandru Maxim sa plece de la Mainz si sa i se alature in Turcia. Intr-o interventie telefonica la Digi Sport, antrenorul roman a vorbit despre modalitatea cu care l-a convins pe mijlocas sa mearga la echipa lui.

"Eu mi-am dorit foarte mult un jucator de pasa finala, un jucator care poate sa elimine jucatori, unu contra unu, un jucator caruia ii trebuie incredere. Eu tuturor jucatorilor le-am dat incredere. Imi doream foarte mult sa-l iau si pe Chipciu, dar a fost optiunea lui.

In ceea ce il priveste pe Maxim, sunt ferm convins ca ne va ajuta, aveam nevoie de el in sistemul in care jucam. E un imprumut pana la vara, fara optiune de cumparare, din cate stiu.

Eu il voi folosi titular, indiferent de ce se intampla, merg pe mana mea. Si 5 meciuri daca joaca slab, al saselea il incep tot cu el titular.

Maxim are un salariu foarte mare in Germania si a renuntat la o mare parte din el. Nu exista niciun salariu in Romania echivalent cu suma la care Maxim a renuntat pentru 4 luni, ca sa vina sa joace aici.

A renuntat la 300-400.000 de euro numai pentru a veni aici. Cred ca Maxim va face parte din echipa nationala, pentru ca si-a dorit asta si a renuntat la partea financiara pentru asta", a declarat Marius Sumudica la Digi Sport.