BREAKING NEWS: Starul din La Liga care tocmai a semnat cu fosta echipa a lui Sumudica! Totul e oficial

Lovitura pe piata transferurilor anuntata in Spania!

Ever Banega (31 de ani) a semnat pe 3 ani cu Al Shabab, fosta echipa a lui Marius Sumudica din Arabia Saudita. Banega ramane liber de contract in vara. Abia atunci va merge la Al Shabab, care in sezonul viitor isi propune sa se bata pentru titlu cu Razvan Lucescu si Al Hilal.

Anuntul oficial al transferului a fost deja facut de Al Shabab, care are un campionat sub asteptari. E doar pe 9 in campionatul din Arabia Saudita, departe de locurile care trimit in cupele continentale. Al Shabab e fosta echipa a lui Sumudica si Budescu. Valerica Gaman e inca in lot, dar clubul nu se bazeaza pe el. N-are niciun meci jucat din vara pana acum.