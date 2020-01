Sumudica mizeaza pe Alexandru Maxim cu orice pret: "Il bag in teren si daca joaca prost!"

Jucatorul roman a ajuns la Gaziantep sub forma de imprumut de la Mainz.

Alexandru Maxim va evolua in Turcia sub comanda lui Marius Sumudica pana in vara. Antrenorul crede ca lui Maxim nu i s-a oferit destula incredere si spune ca aceasta va incepe titular chiar din primul meci al lui Gaziantep.

"Incep cu el titular duminica! Il bag pe Maxim si daca joaca prost. Eu le spun mereu: <<chiar daca joci 5 meciuri proaste, in al saselea o s-o faci bine>>. Este jucatorul caruia daca ii dai incredere, face diferenta. E foarte inteligent! Am vorbit cu el, e un tip cu care poti sa discuti si in afara fenomentului, stie 3 limbi straine... Pentru mine inteligenta este o componenta de baza, mai ales in fotbal. Ii lipsea competitia, pe care aici o va avea. E un campionat puternic, iar el va creste", a spus Sumudica la DigiSport.

Alexandru Maxim a ajuns la Mainz in 2017, dupa ce a evoluat 4 sezoane pentru VfB Stuttgart. 2 milioane de euro este cota de piata a mijlocasului ofensiv, conform transfermarkt.com.