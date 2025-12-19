VOYO transmite LIVE EXCLUSIV toate meciurile din Supercupa Italiei și din Cupa Italiei.

Bologna – Inter se joacă de la 21:00, LIVE pe VOYO

Ediția din acest an, găzduită de Arabia Saudită, le va avea la start pe Inter, AC Milan, Bologna și Napoli. Echipa lui Cristi Chivu s-a calificat datorită locului secund pe care a încheiat ediția precedentă din Serie A.

Într-un interviu pentru Inter TV acordat înaintea semifinalei cu Bologna, Cristi Chivu s-a declarat un susținător al vechiului format din Supercupă.

"Suntem intruși. Suntem aici fără să merităm. Din punctul meu de vedere, Supercupa Italiei ar fi trebuit să se joace între Bologna și Napoli. Noi și Milan avem șansa de a participa și trebuie să onorăm competiția. Vom da tot ce avem mai bun", a spus Chivu.

Programul și rezultatele din Supercupa Italiei