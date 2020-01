Marius Sumudica ia un international roman la Gaziantep! Antrenorul e aproape sa faca un transfer total neasteptat. "Transferul va deveni clar azi"

Sumudica aduce in continuare intariri la Gaziantep.

Conform presei din Turcia, Alexandru Maxim va semna cat mai curand cu formatia antrenata de Marius Sumudica. Dupa ce i-au adus pe Haydar Yilmaz si pe Andre Sousa, oficialii echipei vor sa rezolve si problema "decarului".

Potrivit surselor Digi Sport, Maxim va ajunge in Turcia sub forma de imprumut, iar daca fotbalistul confirma, in vara va urma un transfer definitv.

Dupa ce l-a dorit si pe Chipciu, Marius Sumudica a insistat pentru aducerea lui Maxim.

"Gaziantep Football Club, care doreste sa-si consolideze mijlocul echipei, a gasit numarul 10, in Germania. Negocierile cu Alexandru Maxim, fotbalist aflat pe lista ros-negrilor, sunt asteptate sa se finalizele in cel mai scurt timp. Alexandru Maxim a fost de acord cu propunerea pe care i-a facut-o Gaziantep. Transferul lui Alexandru Maxim, pe care-l doreste mult antrenorul Sumudica, va deveni clar de azi", noteaza sursa citata.

Alexandru Maxim are 29 de ani si e cotat la doua milioane de euro, conform transfermarkt.