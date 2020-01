"Prietene, vei plati!" Sumudica a EXPLODAT la conferinta de presa! Ce l-a enervat pe antrenorul roman | VIDEO

Echipa lui Marius Sumudica a pierdut cu Fenerbahce, 0-2.

Gaziantep a pierdut pe teren propriu cu Fenerbahce, insa cea mai mare suparare a antrenorului roman a fost un jurnalist turc aflat la conferinta de presa.

Suparat pe zvonurile conform carora ar percepe comisioane din transferurile jucatorilor, Sumudica a izbucnit la adresa ziaristilor aflati in sala.

"Am muncit 15 ani ca sa ajung la un nivel inalt, pentru a antrena in Turcia. Si nimeni nu a spus vreodata despre mine ca iau bani, ca iau comisioane la transferurile jucatorilor mei", a declarat Marius Sumudica la conferinta.

Apoi, a aratat cu degetul un singur ziarist, caruia i-a transmis un mesaj.



"Pe acest jurnalist, din fata mea, il voi da in judecata. Voi angaja doi avocati, voi face proces la tribunal impotriva lui, pentru ca a scris ca Sumudica are o firma in Romania prin care transfera fotbalisti romani. El va trebui sa demonstreze daca eu am firma, daca eu iau comisioane. Voi lua cei mai buni avocati din Europa pentru a castiga acest proces", a spus Sumudica.

"Ai sa vezi, vei plati!"

La finalul conferintei, Marius Sumudica s-a ridicat sa plece, insa nu a parasit sala pana nu i-a mai transmis ceva jurnalistului: "Prietene, vei plati! Ai sa vezi, vei plati! Si toti banii se vor duce la copiii care nu au bani in Gaziantep".