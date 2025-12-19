Federația Elenă de Fotbal a felicitat-o pe AEK Atena pentru calificarea în optimile de finală Conference League în urma ”thriller-ului” cu Universitatea Craiova.

Patronul lui AEK Atena a răbufnit împotriva Federației Elene de Fotbal

După ce a întors scorul de la 0-2 și s-a impus cu 3-2, AEK Atena a sărbătorit calificarea în primăvara europeană. Dacă ar fi pierdut în fața oltenilor, elenii ar fi trebuit să joace play-off-ul de calificare în optimi.

AEK a încheiat faza principală pe locul trei și se va înfrunta în optimi cu Noah, Drita, AZ Alkmaar sau Celje.

”Felicitări celor de la AEK.

Federația Elenă de Fotbal felicită călduros AEK pentru victoria din această seară și pentru parcursul de până acum în UEFA Conference League, parcurs care a dus la calificarea în optimile de finală ale competiției.

Succesul lui AEK nu privește doar clubul în sine, ci aduce beneficii întregului fotbal grec, întărind încrederea în sine a echipelor noastre și evidențiind potențialul acestora de a excela în competițiile internaționale.

Federația îi urează lui AEK mult succes în continuarea parcursului din UEFA Conference League”, a fost mesajul Federației Elene de Fotbal.

Prin intermediul unui comunicat emis pe pagina oficială a clubului, Marios Iliopoulos, patronul celor de la AEK Atena, a răbufnit împotriva Federației Elene de Fotbal.

”În legătură cu anunțul de ’felicitare’ de ieri al Federației Elene de Fotbal pentru marea reușită a echipei noastre, clubul AEK anunță:

Felicitările ipocrite, formale, sub formă de clișee ale federației nu ne sunt necesare, nu le dorim și sunt străine de firea noastră… Vor fi acceptate atunci când vor fi curățate impuritățile”, a transmis Marios Iliopoulos.

Întreg conflictul dintre clubul AEK Atena și Federația Elenă de Fotbal a început după ce ”federalii” au sancționat clubul pentru că anumiți oficiali l-ar fi amenințat pe președintele Comisiei de Arbitraj din Grecia, francezul Stephane Lannoy.

