Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a suferit o fractură la mâna stângă, astfel că va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain.

"Matvei Safonov suferă de o fractură la mâna stângă în urma finalei Cupei Intercontinentale. Starea lui va fi reevaluată în 3-4 săptămâni", se arată în comunicat.

"Lee Kang-In va fi indisponibil câteva săptămâni după ce a suferit o accidentare la coapsa stângă în meciul împotriva echipei Flamengo. Bradley Barcola urmează un tratament pentru oboseală musculară".

Autor al unei performanţe extraordinare împotriva echipei Flamengo (1-1 după prelungiri, 2-1 la lovituri de departajare) miercuri, în Qatar, în finala Cupei Intercontinentale, portarul internaţional rus (17 selecţii) în vârstă de 26 de ani a relansat dezbaterea pentru postul de titular în poarta echipei pariziene după ceea ce a fost „prima mare finală din cariera (sa)”. El a apărat miercuri patru penaltiuri.

De fapt, el a profitat de accidentarea lui Lucas Chevalier la Monaco (1-0) pentru a juca patru meciuri bune. Chevalier era apt pentru ultimele două, dar Luis Enrique l-a ales pe Safonov. Acum, Safonov este la rândul său pe lista accidentaţilor.

News.ro

