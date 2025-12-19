FOTO Matvei Safonov, eroul Cupei Intercontinentale, lovit de ghinion. Ce a pățit

Matvei Safonov, eroul Cupei Intercontinentale, lovit de ghinion. Ce a pățit
Eroul Cupei Intercontinentale, Matvei Safonov, va fi indisponibil câteva săptămâni. El are o fractură la mână
Matvei Safonov

Omul meciului împotriva echipei Flamengo, miercuri, în Qatar, portarul rus al PSG, Matvei Safonov, a suferit o fractură la mâna stângă, astfel că va fi indisponibil câteva săptămâni. Kang-in Lee şi Bradley Barcola sunt menţionaţi şi ei în comunicatul medical al clubului Paris Saint-Germain.

"Matvei Safonov suferă de o fractură la mâna stângă în urma finalei Cupei Intercontinentale. Starea lui va fi reevaluată în 3-4 săptămâni", se arată în comunicat.

"Lee Kang-In va fi indisponibil câteva săptămâni după ce a suferit o accidentare la coapsa stângă în meciul împotriva echipei Flamengo. Bradley Barcola urmează un tratament pentru oboseală musculară".

Autor al unei performanţe extraordinare împotriva echipei Flamengo (1-1 după prelungiri, 2-1 la lovituri de departajare) miercuri, în Qatar, în finala Cupei Intercontinentale, portarul internaţional rus (17 selecţii) în vârstă de 26 de ani a relansat dezbaterea pentru postul de titular în poarta echipei pariziene după ceea ce a fost „prima mare finală din cariera (sa)”. El a apărat miercuri patru penaltiuri.

De fapt, el a profitat de accidentarea lui Lucas Chevalier la Monaco (1-0) pentru a juca patru meciuri bune. Chevalier era apt pentru ultimele două, dar Luis Enrique l-a ales pe Safonov. Acum, Safonov este la rândul său pe lista accidentaţilor.

News.ro

„De ce ruşii obişnuiţi trăiesc mai prost decât oamenii din Papua Noua Guinee?". Întrebări incomode pentru Vladimir Putin
Cine transmite Bologna – Inter? Unde poți vedea live online meciul echipei lui Cristi Chivu din Supercupa Italiei
Răzvan Marin a ținut să îi transmită un mesaj Universității Craiova după victoria incredibilă a lui AEK Atena

Juan Bauza, lovitura carierei la 5 luni după ce a plecat din liga a treia a României!

AEK Atena - Universitatea Craiova 3-2 | Eliminați din Conference League în minutul 90+15... două goluri în prelungiri le-au pus capac oltenilor

Ce transfer la FCSB! "Este o lovitură"

"Azi au întrecut măsura!" Gică Craioveanu a răbufnit în direct la TV după eliminarea dramatică suferită de Universitatea Craiova

Meciul lui Cosmin Olăroiu, ANULAT! Comunicatul FIFA + ce măsuri se vor lua: "Termen nelimitat"

Decizie radicală pentru doi jucători de la Universitatea Craiova după dezastrul din Conference League
Anunț de ultimă oră făcut de Daniel Bîrligea înaintea derby-ului cu Rapid: "Am încercat…"
Andrea Mikloş, semifinalista României la Mondiale, confesiune pentru Sport.ro: „Pot face lucruri minunate, pentru mine nu există o limită"
Cine transmite Bologna – Inter? Unde poți vedea live online meciul echipei lui Cristi Chivu din Supercupa Italiei
Ar juca gratis pentru România! Naționala de rubgy, analizată de „românul din Africa de Sud", înainte de „misiunea imposibilă" de la Cupa Mondială
Războiul din Ucraina s-a mutat în vestiarul lui PSG! Un fotbalist a recunoscut public: "Nu vorbesc cu rusul"
