Deși Celta Vigo a pierdut clar, scor 0-3, pe terenul lui SC Freiburg, portarul român a fost remarcat drept cel mai bun jucător al echipei sale.

Nota surprinzătoare primită de Ionuț Radu după Freiburg - Celta Vigo 3-0

Celta Vigo nu a contat aproape deloc în atac, fără niciun șut pe poartă, în timp ce Freiburg a dominat autoritar. Golurile au fost marcate de Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste și Matthias Ginter.

În ciuda celor trei goluri încasate, Ionuț Radu a avut patru intervenții importante și a limitat proporțiile scorului.

Jurnaliștii de la Mundo Deportivo l-au desemnat pe român „omul meciului” pentru Celta, iar platforma SofaScore i-a acordat nota 7.3, cea mai mare din tabăra spaniolă.

Pentru comparație, cei mai bine notați jucători de câmp ai Celtei, Hugo Sotelo și Ilaix Moriba, au primit doar 6.8, iar media echipei a fost de 6.44.